Абакан, , 09:33 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате пожара возбуждено в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в Следственном комитете РФ.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в доме проживала семья из четырех человек, в том числе двое детей шести и десяти лет. Утром 1 апреля родители ушли на работу, оставив мальчиков одних дома.

Распространявшийся из дома дым заметили соседи. Они вызвали пожарную охрану, проникли в жилище и вынесли детей. Мальчиков госпитализировали. Младшего спасти не удалось, старший находится в реанимации.

Предположительная причина пожара — неисправность электропроводки. Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге при пожаре в частном доме пострадали женщина и ребёнок.

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