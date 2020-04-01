Горловка, ДНР, , 09:37 — REGNUM В результате обстрела центральной части Горловки повреждения получили семь автобусов и четыре троллейбуса. Об этом сообщил 1 апреля мэр города Иван Приходько на своём Telegram-канале.

По его словам, под огнём ВСУ оказалась территория трамвайно-троллейбусного управления. Транспортные средства, находившиеся там, оказались выведены из строя.

Повреждена также линия электропередачи, отметил мэр города.

Как сообщало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в ночь на 1 апреля ВСУ устроили артобстрел горловского и донецкого направлений с применением гаубиц калибра 122 мм и миномётов. Последствия обстрела уточняются.