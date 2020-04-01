Ульяновск, , 09:26 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного санкционирования ввода в эксплуатацию многоквартирного дома для детей-сирот. Дом был построен «с грубыми нарушениями», сообщает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным следствия, администрация Цильнинского района удостоверила строительство и незаконно выдала разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по улице Автомобилистов в селе Большое Нагаткино. В управлении полагают, что по параметрам данный дом не соответствовал проектной документации.

«Дом был построен для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Администрацией района были грубо нарушены права лиц, нуждающихся в особой государственной защите», — говорят в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Обстоятельства выясняются, изъята документация.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года были направлены в следственные органы материалы проверки в отношении одного из приставов в Николаевском районе, которого заподозрили в нарушении прав матери: по данным прокуратуры, должник не платил алименты на содержание своего малолетнего сына, а заявление матери ребёнка о якобы необходимости возврата судебного приказа без исполнения ею не составлялось. Надзорное ведомство усматривает в этом злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

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