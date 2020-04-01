Екатеринбург, , 09:11 — REGNUM Екатеринбургские полицейские задержали гражданина, подозреваемого в серии нападений на городских почтальонов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу.

Случаи были совершены в феврале и марте 2020 года. Сначала злоумышленник выхватил сумку с деньгами у женщины-почтальона в подъезде дома на улице Испанских рабочих 14 февраля 2020 года. Ровно через месяц на этой же улице были совершены нападения на двух почтальонов, у них отобрали 450 тысяч рублей, угрожая ножом.

Хотя преступник закрыл своё лицо маской, личность гражданина удалось восстановить. Подозреваемый — 25-летний ранее не судимый житель Екатеринбурга, в указанном доме проживает его бабушка-пенсионер. Мужчина решился на преступление из-за нестабильного финансового положения.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Грабёж» и «Разбой».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта 2020 года подростки напали на почтальона в Ростове. Женщина смогла оказать сопротивление, поэтому нападавшие ушли ни с чем. Подозреваемые арестованы.

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