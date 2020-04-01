Самара, , 09:07 — REGNUM Инфицированная COVID-19 женщина вернулась в Самару из круизного тура по Европе. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Самарской области.

Отмечается, что женщина госпитализирована и прибывает инфекционном боксе. Результаты анализов подтверждены в установленном порядке. Специалисты уже установили круг граждан, с которыми инфицированная женщина контактировала в регионе. Они находятся под медицинским наблюдением.

Сообщается, что в международном аэропорту «Самара «Курумоч» по состоянию на 30 марта текущего года досмотрено 230 рейсов и проверено 41 386 пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по состоянию на 31 марта текущего года в Самарской области зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приамурье рассказали о положении дел с борьбой против COVID-19