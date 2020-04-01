Каракас, , 08:39 — REGNUM Запрос просьбой о сотрудничестве властям Кюрасао в расследовании захода в их порт корабля, ранее протаранившего судно береговой охраны в водах под юрисдикцией Венесуэлы, сделан венесуэльским правительством, 31 марта сообщается в Twitter венесуэльского внешнеполитического ведомства.

По данным венесуэльского МИД, данный пассажирский корабль Resolute под португальским флагом незаконно зашел в воды, которые находятся под юрисдикцией Венесуэлы. В этом районе данное судно протаранило корабль береговой охраны Венесуэлы. В результате венесуэльское судно затонуло, а экипаж был спасен.

Ведомства Боливарианской республики начали работу по своим каналам, чтобы изучить обстоятельства произошедшего. При этом венесуэльские власти не исключают, что на корабле могли перевозить боевиков для атак на военные базы Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля капитан нефтяного танкера «Сан-Рамон» был убит неизвестными нападавшими на востоке Венесуэлы.

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