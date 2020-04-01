Салехард, , 08:32 — REGNUM На Ямале руководство гостиницы привлечено к ответственности за травму подростка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Инцидент произошёл в ночь с 9 на 10 марта 2020. Работник гостиницы привёл с собой ребёнка. Подросток, открыв окно, впустил своих сверстников в один из номеров. Впоследствии дети, не желая быть пойманными охраной, решили спрятаться, а один из подростков выпрыгнул с третьего этажа. При падении он получил травму ноги.

Происшествие, по мнению прокуратуры, свидетельствует о возможности беспрепятственного проникновения в помещения гостиницы посторонних лиц, что несёт опасность для постояльцев и работников.

В итоге, два должностных лица гостиницы привлечены к дисциплинарной ответственности.