Заринск, Алтайский край, , 07:57 — REGNUM В Алтайском крае предпринимают усилия, чтобы установить всех контактировавших с семейной парой, заражённой коронавирусной инфекцией. Только вот, судя по сообщению, опубликованному на странице «Барнаул 22», не обходится без перегибов. Как пояснила жительница Заринска Людмила N., не найдя настоящее контактное лицо, медики переполошили семью инвалида, который никогда не был заграницей, и не контактировал с заражёнными, и со скандалом взяли дорогостоящие анализы на COVID-19.

Как поясняет женщина, всё началось с того, что накануне домой к мужчине, который сейчас проходит переосвидетельствование по инвалидности, прибыли сотрудники местной больницы, сообщив, что по направлению от эпидимиологов из Барнаула они разыскивают приехавшего недавно из-за границы Сергея Анатольевича N. Учитывая, что из имеющихся персональных даных не совпало отчество и дата рождения, а также то обстоятельство, что за последние несколько месяцев семья инвалида дальше Барнаула никуда не ездила, медики извинились и уехали. Но вскоре вернулись, пояснив, Анатольевича им разыскать не удалось, а разах так, то пробу будут брать у — Борисовича.

«Сказали взять принудительно, что свыше даже объявили, что возможен привод с полицией! Взяли они пробу. Всё бы ничего. Но всвязи со сложившейся ситуацией и агрессией против инфицированных теперь все шишки, боюсь, полетят в нас. Весь двор видел в полной экипировке медсестру и нас с ней выходящих. В машине мы первым делом получили упрек от шофера, что, мол, на 15 суток бы вас, чтобы по заграницам не застали!», — поясняет жительница Заринска Людмила N.

Она также заявила, что её семья не была за границей и инфицироваться ей не от кого, все сидят дома. «И вообще вопрос, зачем брать такую дорогостоящую пробу (что дорогостоящая, пояснила мне медсестра) заведомо не у того человека? Причем пробу взяли только у мужа, хотя семья у нас большая. Другой вопрос: будут ли дальше искать того Сергея или поставят галочку для отчетности и всё?», — задаётся вопросом женщина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коронавирусной инфекцией заразилась барнаульская домохозяйка, которая до этого с пересадкой в Москве приехала из Доминиканской Республики. Уже в день прилёта женщина почувствовала симптомы ОРВИ и из дома, вызвав скорую помощь, уведомила медиков о возможной заражении COVID-19. Эта информация почему-то не дошла ни в региональный Роспотребнадзор, ни в минздрав.

Пока жена самоизолировавшись, лечилась дома, её муж считал себя здоровым и продолжал ходить на работу. Пробы на COVID-19 у женщины были взяты только на десятый день, тогда и выяснилось, что она заражена коронавирусной инфекцией. В процессе поиска цепочки выяснилось, что заболел ещё один мужчина, контактировавший с заражёнными. Также на самоизоляцию ушли пятеро полицейских, которые не зная об опасности, производили с заражённым супругом процессуальные действия.

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