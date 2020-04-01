Барнаул, , 07:17 — REGNUM В ближайшее время цепочка заражённых коронавирусом жителей Алтайского края может стать длиннее ещё на несколько человек. Как сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Алтайскому краю, после известия о том, что одним из заболевших стал муж прилетевшей из Доминиканы женщины, пятерым полицейским пришлось самоизолироваться. Дело в том, что стражи порядка контактировали с данным мужчиной при проведении процессунальных мероприятий, не зная, что он должен находиться на самоизоляции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первой официально зарегистрированной заражённой коронавирусом, стала барнаульская домохозяйка, вернувшаяся из Доминиканской Республики. Женщина летела в Барнаул с пересадкой в Москве. 20 марта, в день прилёта, почувствовала симптомы ОРВИ, и по прибытию домой сама вызвала скорую помощь. Уведомив о возможном заражении, она самоизолировалась, по но данная информация почему-то не была передана ни в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ни в здравоохранение.

Тем временем, муж заболевшей посчитал себя здоровым и продолжал ходить на работу до тех пор, пока его жене не взяли анализ коронавирус (28 марта), который оказался положительным. Цепочка всех контактировавших с заболевшими людей пока не установлена. Но уже накануне, 31 марта, появилась информация о третьем заражённомCOVID-19. Им оказался контактировавший с семьей гражданин.

Все заражённые помещены в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская больница N 5 (Барнаул). Медики утверждают, что их болезнь протекает в лёгкой форме, без клинических проявлений.

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