Барнаул, , 06:43 — REGNUM В Алтайском крае выявлен третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба Алтайского края по ситуации с коронавирусом, положительный результат подтверждён государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

COVID-19 нашли у гражданина, который ранее контактировал с заболевшими супругами. Все трое находятся сейчас в инфекционном отделении КГБУЗ «Городская больница N 5 (Барнаул). Медики поясняют, что состояние больных удовлетворительное, поскольку болезнь протекает в лёгкой форме, без клинических проявлений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эта цепочка заражений коронавирусом началась ещё 18−19 марта. Барнаульская домохозяйка, прилетев из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве, почувствовала симптомы ОРВИ и в день прилёта, из дома вызвала скорую помощь. Уведомив о возможном заражении женщина самоизолировалась. Но информация о ней почему-то не была передана ни в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, ни в здравоохранение. Также непонятно, почему по прилёту в барнаульском аэропорту, где, как заявляли ранее власти, организованы медицинские посты, прилетевшей из-за рубежа, не оказали должной информационной и медицинской помощи.

Первый анализ на COVID-19 у женщины взяли лишь на десятый день прибытия в Барнаул. Всё это время её муж считал себя здоровым и ходил на работу. Поскольку женщина в Барнаул летела из Доминиканы с пересадкой в Москве, то риск заразиться возник у десятков граждан. Пока соответствующие краевые организации и службы занимаются лишь пассажирами рейса «Москва-Барнаул», а также контактами заражённых мужчин. О розыске контактных граждан, летевших в Москву рейсом 4518 из Доминиканы в никто не сообщает.

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