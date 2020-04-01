Якутск, , 05:02 — REGNUM В Якутии 31 марта на 85 км Покровского тракта опрокинулся КамАЗ, в котором находилось девять осужденных и шесть сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

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В результате ДТП пострадали два конвойных — получили лёгкие и средние степени тяжести травмы, остальные, находящиеся в автозаке, не пострадали, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве введён временный запрет на посещение следственных изоляторов адвокатами.