Южно-Сахалинск, , 04:57 — REGNUM Спасатели потушили пожар, возникший на территории ГРЭС в Поронайском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ППС.

Сообщается, что на территории электростанции загорелось бытовое помещение для строителей. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, площадь возгорания составляла 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в поселке Шахтерск на Сахалине загорелась хозяйственная постройка. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

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