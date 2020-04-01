Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 03:05 — REGNUM В Ямальском районе местный житель получил условный срок за убийство вахтовика по неосторожности. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Судом и следствием установлено, что 10 июня 2019 года трое работников ООО «УТТ и СТ Бурсервис» вечером на трэколе выехали на базу, находившуюся в 25 км от посёлка Сабетта. Трэкол на половине пути провалился в ручей, и мужчинам пришлось обратиться за помощью к местному оленеводу.

Попавшие в аварию вахтовики сообщили на базу о происшествии. Тем временем 30-летний тундровик зашёл в чум, чтобы взять ружье и отогнать свору собак. Доставая оружие, которое хранилось с нарушением всяческих правил на полу чума под листом пенопласта, оленевод зацепился курком за пенопласт. Произошел непроизвольный выстрел через стену чума в сторону улицы. Дробь попала в грудь 45-летнему вахтовику. Мужчина скончался на пути в больницу.

Суд признал жителя тундры виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Осужденный полностью признал свою вину и активно помогал следствию в раскрытии преступления. Ему назначен год условного лишения свободы.