Наньнин, Китай, , 01:17 — REGNUM Девятнадцать человек было спасено и еще четыре числятся пропавшими без вести после того, как сильный ветер перевернул четыре рыбацкие лодки в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Члены команд двух рыбацких лодок послали экстренное сообщение во время шторма близ буровой платформы в заливе Бакбо ранним утром 31 марта. Третья лодка послала сообщение несколько позже.

Четыре судна, находившихся в близлежащих водах, были направлены на спасение лодок. Все 19 членов экипажа удалось спасти до рассвета, сообщили в Администрации морской безопасности Гуанси.

В местном морском поисково-спасательном центре получили позже еще один звонок от семей четырех пропавших рыбаков, которые вышли в море 30 марта и не вернулись к тому времени. Судна были направлены на поиски пропавших рыбаков.