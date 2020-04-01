Харбин, Китай, , 01:10 — REGNUM Утечка шахтных хвостов была остановлена в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая после круглосуточной борьбы, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Утечка произошла в 13:40 по местному времени 28 марта на предприятии Yichun Luming Mining Co., Ltd. в городи Ичунь. Часть утекших хвостов попала в местную реку. Ответственные департаменты направили ан место утечки экспертов, включая Министерство экологии.

Почти 1200 человек было мобилизовано на борьбу с утечкой. Необходимые меры, включая возведение защитных дамб и помещение в воду флокулянта, а также активированного угля были приняты властями с целью сохранения питьевой воды.

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