Куньмин, Китай, , 01:05 — REGNUM Лесной пожар разгорелся в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Еще один лесной пожар начался в провинции, сообщают власти провинции. Около 500 пожарных задействованы в тушении. Пожар начался в 18:00 по местному времени 31 марта в уезде Луцюань близ столицы региона города Куньмина.

В тушении пожара участвуют местные власти и добровольцы. Как сообщало ИА REGNUM, другой лесной пожар разгорелся в Дечен-Тибетском автономном округе провинции, его тушат более 2000 человек.

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