Куньмин, Китай, , 01:00 — REGNUM Более 2000 человек было направлено на борьбу с лесным пожаром, который разгорелся в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 31 марта агентство Синьхуа.

Пожар начался около 16:50 по местному времени 29 апреля в Зоне экономического развития «Шангрила» в Дечен-Тибетском автономном округе провинции. Сильный ветер и крутые склоны гор значительно осложнили тушение огня, сообщили в местном департаменте по связям с общественностью.

Власти выслали на место профессиональных пожарных, работа продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, ранее при тушении лесного пожара в провинции Сычуань также на юго-западе Китая погибло 19 человек.

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