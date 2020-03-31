Токио, , 22:09 — REGNUM Эсминец ВМС Японии «Симакадзэ» столкнулся с китайским рыболовецким судном в Восточно-Китайском море, сообщают 31 марта японские СМИ со ссылкой на пресс-службу ВМС страны.

По утверждению СМИ, само столкновение произошло днём ранее, но пресс-служба ВМС сообщила о ней только сейчас.

По информации пресс-службы, судно, с которым столкнулся эсминец, было китайским и осуществляло промысел в нейтральных водах примерно в 650 км западнее Якусимы (префектура Кагосима).

Эсминец «Симакадзэ» DDG 172 патрулировал этот район и столкнулся с сейнером.

Пострадал один из китайских рыбаков. Эсминец получил несколько пробоин, одна из них достигает размера до метра.

Причины и подробности инцидента не раскрываются. На данный момент известно только то, что эсминец «Симакадзэ» DDG 172 малым ходом ушёл в военно-морскую базу Сасебо.

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