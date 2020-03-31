Мехико, , 21:36 — REGNUM Журналистка изданий Diario de Xalapa, Heraldo de Poza Rica и Quinto Poder Мария Элена Ферраль была убита неизвестными злоумышленниками в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба прокуратуры штата в Twitter ведомства.

Нападение на 50-летнюю журналистку произошло 30 марта в муниципалитете Папантла. Вооружённые преступники атаковали женщину в момент, когда она садилась в автомобиль. Неизвестные, подъехав на мопеде, сделали в журналистку не менее пяти выстрелов. Женщина была доставлена в больницу, где после семичасовой операции скончалась от полученных ранений.

Мария Ферраль занималась освещением криминогенной обстановки в отдалённых регионах страны, а её последние статьи касались ряда политических убийств в регионе. Ассоциация журналистов штата направила письмо президенту страны Лопесу Обрадору, а также губернатору штата Куитлауаку Гарсия с требованием расследования убийства Ферраль, которое стало первым преступлением, совершённым в отношении работников СМИ в 2020 году в стране.

Напомним, с начала 2000 года в Мексике в связи с профессиональной деятельностью были убиты около 150 работников СМИ. Согласно данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против журналистов, 99% таких правонарушений остаются нераскрытыми.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве мексиканской журналистки Марии Ферраль.

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