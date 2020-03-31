Минск, , 19:48 — REGNUM Согласно опубликованным 31 марта данным Минздрава Белоруссии о ситуации с коронавирусом, в республике COVID-19 заразились 163 человека. Предыдущий релиз министерство выпускало 30 марта — тогда чиновники отчитались о 152 случаях.

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«За последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек», — проинформировали белорусские чиновники.

Минздрав Белоруссии признал «первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией».

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Тем временем белорусские врачи на условиях анонимности сообщают о неготовности системы здравоохранения к официально непризнанной эпидемии COVID-19. Заразившимся коронавирусом ставят различные диагнозы.

Александр Лукашенко отказался закрывать границы Белоруссии по примеру всех соседних стран. Он также признался, что не сдавал тесты на коронавирус и намекнул, что уже переболел им.

Лукашенко заявил 27 марта собранным к его приезду работникам белорусского предприятия «Белгипс»: «Вы, наверное, уже все переболели этим коронавирусом — дай Бог, конечно, чтобы переболели. Когда 60% переболеет, выработается иммунитет, и мы забудем об этом вирусе. Я не делал анализ на коронавирус — может, тоже переболел».