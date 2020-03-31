Москва, , 17:51 — REGNUM Прокуратура утвердила обвинительный приговор против двух мужчин, похитивших и силой удерживавших москвичку, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

По версии следствия, 5 ноября 2019 года обвиняемые подъехали на автомобиле на парковку, где работала потерпевшая. После чего затолкали ее в машину и увезли в квартиру по ул. Веерная, где удерживали ее. На следующий день женщине удалось сбежать и сообщить полиции о случившемся.

В результате следственно-разыскных мероприятий были задержаны 29-летний житель Белгородской области и 28-летний житель Дагестана. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья»).