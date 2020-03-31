Краснодар, , 17:36 — REGNUM Крупный камышовый пожар произошёл на территории Анапы Краснодарского края днём 31 марта, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар произошёл на территории станицы Анапской. Огонь охватил камыш в плавневой зоне на общей площади 1,2 тыс. кв.м.

«На тушение задействовано 11 единиц техники и 48 человек, от МЧС России работает 8 единиц техники и 42 человека личного состава», — уточнили в МЧС.

По информации ГУ МЧС Краснодарского края, на территории региона действует повышенный класс пожарной опасности: в 20-и муниципальных образованиях — 4-й класс пожароопасности, в 42 муниципальных образованиях установлен особый противопожарный режим.