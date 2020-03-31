Кызылорда, Казахстан, , 15:43 — REGNUM Двое рыбаков 1974 и 1998 годов рождения утонули в Малом Аральском море в Кызыл-Ординской области Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

30 марта спасателям поступило сообщение о пропаже двух рыбаков. Через два часа после начала поиска спасательная группа извлекла из воды тела двух человек. Оба рыбака были без спасательных жилетов.

В МВД добавили, что весной спасатели регулярно проводят профилактику на водоемах и информируют население о ледовой обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля на Амуре в Хабаровском крае под лед провалились два автомобиля с рыбаками. В результате происшествия два человека погибли, одному удалось спастись.

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