Москва, , 15:27 — REGNUM Датчик отказа гидравлики сработал на пассажирском самолёте, который приземлился в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает 31 марта ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Самолёт следовал по маршруту Краснодар — Москва. В полёте пилоты получили сигнал об отказе гидравлической системы.

Воздушное судно совершило штатную посадку в «Шереметьево». Других подробностей инцидента пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта экстренно приземлился в «Шереметьево» пассажирский лайнер, следовавший из Сочи.

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