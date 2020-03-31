Пемба, Мозамбик, , 15:19 — REGNUM Сотни людей прибыли в мозамбикский город Пемба из районов, на прошлой неделе подвергшихся нападению исламистских боевиков. Об этом сообщает местный независимый телеканал STV.

По информации журналистов телеканала, беженцы в основном перемещаются на лодках. Как сообщили местные лидеры в интервью корреспондентам телеканала, в Пембу прибыли около 250 семей.

Дома жителей городов Мокимбоа-да-Прайя и Киссанга были разрушены в результате нападений, совершенных исламистами на прошлой неделе, сообщают журналисты.

Отмечается, что в этом районе действуют боевики «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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