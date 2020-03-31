Анкара, , 14:46 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» женщину, обвиняемую в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 31 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Агри, расположенной на востоке страны. По данным журналистов агентства, убитая проникла на территорию страны из Ирана.

Ранее, 30 марта военные Турции убили женщину, участвовавшую в деятельности курдских повстанцев, она занимала высокий пост в организации.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом. На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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