Уппсала, Швеция, , 14:43 — REGNUM 31 марта шведская газета Aftonbladet сообщила об исчезновении журналиста пакистанского происхождения Саджида Хуссейна в возрасте 39 лет. По данным журналистов издания, он пропал без вести в Уппсале 2 марта.

В настоящее время органы правопорядка шведской Уппсалы расследуют его исчезновения. В это же время его друзья задаются вопросом, что могло случится с пакистанским журналистом.

«Я не думаю, что он исчез по своей воле. Он не такой человек. Он знает, сколько бы людей за него волновалось», — поделился с журналистами его друг и коллега Тадж Мухаммед Белудж.

Сообщается, что Саджид Хуссейн имеет политическое убежище в Швеции. Ранее он работал в газете «Белуджистан таймс», которая, помимо прочего, отслеживает нарушения прав человека в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Одним из тех, кто последний раз связывался с Саджидом Хуссейном, является его близкий друг и коллега Тадж Мухаммед Белудж. Они созванивались по телефону 2 марта, в день исчезновения.