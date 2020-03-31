Казань, , 14:52 — REGNUM За минувшую зиму на водоемах Татарии зафиксировано 25 происшествий. Об этом заявил главный госинспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Спасателям удалось эвакуировать 87 потерпевших, пять человек погибли. Все случаи гибели людей связаны с провалом под лёд. По сравнению с прошлым зимним периодом, на водоемах республики погибло на два человека больше. Это может быть связано с аномальными погодными условиями.

Контроль за рыбаками, которые, несмотря на опасность, продолжают выходить на лед, ведется до сих пор. Так к административной ответственности привлечены 136 человек, из них 73 гражданина — за выход на лёд при толщине менее 7 см.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлые выходные в Лаишевском районе республики с двух оторвавшихся льдин спасли девятерых рыбаков. Ни одному из пострадавших медицинская помощь не потребовалась.