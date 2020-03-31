Ульяновск, , 14:17 — REGNUM В Ульяновской области спасатели ежедневно выезжают на сообщения о горении сухой травы. Также зарегистрирован лесной пожар, говорится на сайте регионального управления МЧС.

Пожар в Ульяновской области 73.mchs.gov.ru

30 марта пожарные подразделения 24 раза выезжали на тушение сухой травы. Также произошёл один низовой пожар на площади 0,12 га — в Жадовском участковом лесничестве в Барышском районе. На тушение выезжали восемь человек, задействовано четыре единицы техники.

По данным космического мониторинга, 30 марта зарегистрировано пять термических точек, в том числе четыре неконтролируемых пала растительности и горение мусора.

29 марта пожарно-спасательные подразделения 33 раза выезжали на тушение сухой травы.

«Неосторожное обращение с огнём может стать причиной катастрофических последствий: гибели большого количества людей, уничтожения материальных ценностей, а также невосполнимой потери лесного массива», — напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в лесах Ульяновской области начинается пожароопасный сезон. В режим постоянной готовности переведены все силы и средства лесопожарного формирования, региональная диспетчерская служба переходит на круглосуточную работу.

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