Луганск, 31 марта 2020, 14:14 — REGNUM Украинские формирования обстреляли посёлок Донецкий из миномётов, сообщили 31 марта в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
ВСУ выпустили с позиций в районе населённого пункта Новотошковское десять мин калибра 82 мм.
Обошлось без жертв.
Факт обстрела был документально зафиксирован и передан в Генеральную прокуратуру ЛНР для дальнейшего расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ЛНР. Агрессии ВСУ подверглись три населённых пункта, в их направлении выпустили 15 мин калибра 120 мм, а также мины калибра 82 мм.
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