Луганск, 31 марта 2020, 14:14 — REGNUM Украинские формирования обстреляли посёлок Донецкий из миномётов, сообщили 31 марта в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ выпустили с позиций в районе населённого пункта Новотошковское десять мин калибра 82 мм.

«В результате обстрела повреждены два жилых домостроения по адресам: ул. 30 лет Победы д.1 кв.1 и ул. Электровозная д.10», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв.

Факт обстрела был документально зафиксирован и передан в Генеральную прокуратуру ЛНР для дальнейшего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ЛНР. Агрессии ВСУ подверглись три населённых пункта, в их направлении выпустили 15 мин калибра 120 мм, а также мины калибра 82 мм.

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