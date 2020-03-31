Саратов, , 14:04 — REGNUM По итогам проведенного сотрудниками Роспотребнадзора и полицией Саратовской области мониторинга проверено 3 482 объекта розничной торговли, предприятий общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые услуги и иные объекты. Установлено, что 54 организации продолжали работу вопреки запрету.

Возбуждено четыре дела об административном правонарушении, остальным пока вручены предостережения. Об этом информирует оперативный штаб по коронавирусу в Саратовской области.

Напомним, что за невыполнение противоэпидемических мероприятий предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 28 марта, в Саратовской области 163 организации продолжили работу, несмотря на запрет, связанный с противодействием распространению коронавируса. Всего надзорными органами проверили 1277 объектов торговли и общепита, предприятий по оказанию услуг.

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