Кижингинский район, Бурятия, , 13:38 — REGNUM Главу села Новокижингинск в Кижингинском районе Бурятии подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

На территории села стоял многоквартирный жилой дом, который считался заброшенным. При этом, хотя в квартирах никто не жил, хозяева сохраняли на них право собственности.

В августе 2019 года, по версии следствия, глава продал дом за 900 тыс. местному предпринимателю. Тот планировал разобрать строение и продать на стройматериалы. Однако он успел перечислить лишь часть денег, которыми глава распорядился сам, после чего в дело вмешались сотрудники МВД. Возбуждено уголовное дело.

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