Абакан, , 13:26 — REGNUM Следователи в Хакасии возбудили уголовное дело по факту получения телесных повреждений 24 учеников школы в Абакане. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, все они попали в больницу с ожогами глаз и лица.

Сообщения об инциденте появились в местных СМИ. Выяснилось, что 27 февраля замдиректора школы на перемене принесла и включила в классе бактерицидный облучатель. Устройство, применение которого запрещено в присутствии людей, работало три часа. В результате пострадали 24 учащихся 2 класса.

«Пострадавшим детям была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь и назначено соответствующее лечение», — отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье за халатность. Ведётся следствие.

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