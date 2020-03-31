Ростов-на-Дону, , 13:00 — REGNUM В Ростовской области один человек погиб, ещё двое пострадали при разгерметизации цистерны на неэксплуатируемой нефтеналивной станции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошёл в посёлке Красный Крым в Мясниковском районе 28 марта при проведении газосварочных работ. После разгерметизации цистерны вспыхнул пожар.

«Площадь пожара составила 20 кв. метров. Пострадали два человека, один из них погиб. Пострадавший направлен в центральную районную больницу Мясниковского района», — уточнили в ведомстве.