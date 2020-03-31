Минск, , 12:56 — REGNUM Все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению распространения респираторных инфекций в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП) Белоруссии проводятся Департаментом исполнения наказаний МВД. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба министерства.

Усилено медицинское наблюдение за находящимися в учреждениях пенитенциарной системы. Указаны и такие меры: «Проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия, систематическое проветривание помещений. Все учреждения обеспечены дозаторами с антисептическими средствами для обработки рук в местах общего пользования. Среди сотрудников и спецконтингента организована разъяснительная работа по соблюдению санитарных правил и норм».

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«В этой связи для лиц, содержащихся в учреждениях УИС и ЛТП МВД, временно приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий. Однако количество предусмотренных законодательством свиданий в течение года будет сохранено в полном объеме», — сказано в официальном сообщении.

Среди ограничений указаны также запреты на пропуск в учреждения УИС и ЛТП посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также лиц, отказавшихся от измерения температуры. Передача посылок и бандеролей происходит в установленном порядке.

«Более того, временно, с 12 марта, разрешена дополнительная передача один раз в 30 дней чеснока, репчатого лука, яблок, лимонов, апельсинов общим весом до 10 килограммов, а также одного комплекса витаминов», — подчеркнули в МВД.

Отметим, что независимый мониторинг реальной ситуации в белорусских в учреждениях пенитенциарной системы никто не осуществляет. Формально инспекции делает представитель прокуратуры, после жалоб которому у арестантов и осужденных начинаются проблемы с администрацией. Ранее сформированная властями Белоруссии бригада пропагандистов хвалила условия в белорусских СИЗО, едва ли не приравнивая их к санаторным.

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