Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В Чувашии после температурных рекордов марта начнётся резкое похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

31 марта республика оказалась в передней, тёплой части североатлантического циклона. Это означает, что вместо снега в республике будут идти преимущественно дожди, в отдельных местах может выпасть мокрый снег.

1 апреля похолодает до нулевой отметки, а из-за сильных порывов ветра ощущаемая температура составит −5…−10 градусов мороза. Вероятность осадков уменьшится. 2−3 апреля местами могут пройти небольшие осадки, прогнозируется +5…+7 градусов тепла.

4 апреля ненадолго вернётся тёплая погода, но ветреная погода. А 5 апреля ожидается похолодание.

По словам синоптика-любителя, 27−29 марта в Чебоксарах принесли температурные рекорды: 27 марта обновлен суточный максимум, державшийся с 1939 года, 28 марта на 4 градуса превышен рекорд 2007 года, и температура достигла 14 градусов, что одновременно стало также максимальным значением в истории метеонаблюдений для марта. А 28 марта температура поднялась до 14,7 градусов, обновив рекорд предыдущего дня. Владимир Михайлов отмечает, что такая погода больше характерна для начала мая.