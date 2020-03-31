Соледар, ДНР, , 12:51 — REGNUM В результате обстрела боевиками вооруженных сил Украины (ВСУ) населённого пункта Старомихайловка повреждены два дома. Об этом сообщили 31 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, обстрел вёлся с применением вооружения БМП-1, повреждены ограждение, фасад, кровля и окна двух домов. Обошлось без жертв.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 233 единицы боеприпасов, повредив несколько объектов гражданской инфраструктуры.

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