Казань, , 12:47 — REGNUM В Татарии зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Все новые случаи являются завозными.

Граждане вернулись из Швейцарии и Испании. Ранее они находились на самоизоляции дома под медицинским наблюдением. Состояние пациентов ближе к удовлетворительному, превышения температуры тела не зафиксировано. На данный момент больные находятся в стационарах, сообщает республиканский оперативный штаб по коронавирусу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии глава республики Рустам Минниханов с 30 марта ввел режим всеобщей самоизоляции. Режим распространяется не только на пожилых, а на всех жителей республики. Новая жесткая мера — лучший способ предотвратить заражение.

Читайте также: В Татарии введен режим самоизоляции