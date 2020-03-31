Анкара, , 12:33 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» девятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на северо-западе Сирии, об этом 31 марта сообщает Anadolu Ajansi.

«Девять террористов из РПК, пытавшихся проникнуть в район проведения операции «Источник мира» были нейтрализованы нашими героическими солдатами», — цитируют журналисты агентства заявление, распространенное министерством обороны.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению к ликвидированному противнику.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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