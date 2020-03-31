Пенза, , 12:26 — REGNUM В Пензе в больнице скончался 75-летний мужчина с подтвержденным заражением коронавирусом. Причина смерти будет установлена позднее.

Известно лишь, что мужчина имел многочисленные хронические заболевания. Об этом информирует руководитель пресс-службы губернатора Пензенской области Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 31 марта в регионе выявлено еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Возраст зараженных пациентов — 31, 56, 62, 75, 81 год. Все новые заразившиеся — из контактной группы второй больной. Общее число подтвержденных в Пензенской области случаев коронавируса в настоящее время — 12 человек.

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