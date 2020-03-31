Красноярск, , 12:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидирован один лесной пожар, сообщили ИА REGNUM 31 марта в региональном министерстве лесного хозяйства.

Уточняется, что очаг возгорания в Шушенском районе зафиксировала камера видеонаблюдения. Возгорание потушили на площади 0,3 га.

Предварительная причина пожара — переход огня с сельскохозяйственных полей.

На утро 31 марта в регионе лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, лесопожарный сезон в Забайкалье начался с масштабных возгораний.

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