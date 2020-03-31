Москва, , 12:11 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемую в мошенничестве с кредитными картами и личными данными других людей, сообщается на официальном сайте МВД России по Москве.

Пострадавшая рассказала полиции, что ее знакомая, сотрудница салона связи, попросила ее оформить кредитную карту одного из банков для выполнения плана продаж. Позднее женщине стали приходить сообщения о задолженности на карте в размере 88 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. В настоящее время проверяется ее причастность еще к двум эпизодам мошенничества при оформлении кредитов с использованием персональных данных других лиц.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража») и ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).