Йошкар-Ола, , 11:54 — REGNUM В Йошкар-Оле завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей») в отношении 51-летнего жителя республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в октябре 2019 года мужчина ехал на личном автомобиле по Йошкар-Оле. Его остановил патруль ДПС для проверки документов, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Остановленный водитель пытался бежать. а когда понял, что это ему не удастся, нанёс удар ножом в руку одному из правоохранителей. Полицейский получил лёгкий вред здоровью.

В рамках расследования уголовного дела проведены несколько судебно-медицинских экспертиз, генетическая, криминалистическая и дактилоскопическая экспертизы, допрошены свидетели. Для рассмотрения по существу дело передано в суд. Уточняется, что санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области 16-летний бесправный подросток за рулём «протащил» по дороге инспектора ДПС, причинив правоохранителю травмы. В результате действий подростка инспектор ДПС получил рваную рану на правой кисти руки и закрытый перелом правой плечевой кости. Несовершеннолетнему водителю удалось скрыться с места преступления, однако вскоре он был задержан.

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