Курган, , 11:51 — REGNUM В Зауралье из незаконного оборота изъято около 700 единиц лекарственных средств, медицинских изделий и биологически-активных добавок. Об этом сообщает НЦБ Интерпола УМВД России по Курганской области.

Полицейские Зауралья совместно с сотрудниками территориального отделения Росздравнадзора по городу и таможенными органами провели 289 проверок фармацевтических организаций в ходе операции «Пангея».

Особое внимание уделялось продаже псевдо чудодейственных лекарственных средств и биологически-активных добавок. Выявлено 35 правонарушений по 6.33 КоАП РФ («Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств») и четыре нарушения законодательства об обращении медицинских препаратов.