Белгород, , 11:55 — REGNUM Три случая возгорания сухой растительности ликвидировали пожарные в Белгороде за сутки. Пожары зафиксировали с помощью видеомониторинга. Во всех случая причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщили 31 марта в пресс-службе мэрии.

Общая площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи кв. м. Горела сухая трава на улицах Южной, Корочанской и Калинина. В Белгороде определено восемь пожароопасных зон, где выставлены наблюдательные посты. Спасатели организовали видеомониторинг обстановки, работают мобильные группы, в воздух поднимают беспилотный летательный аппарат. Для тушения пожаров привлекают самолёт Як-12, оборудованный системой пожаротушения.

К административной ответственности привлечено пять человек. За нарушение требований пожарной безопасности законодательством предусмотрены штрафы от двух до 200 тысяч рублей.