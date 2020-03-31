Колтуши, Ленинградская область, , 11:48 — REGNUM Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту смертельного травмирования 37-летнего мужчины в районе железнодорожной станции Манушкино во Всеволожском районе Ленинградской области. Потерпевший переходил железную дорогу на запрещающий сигнал светофора и не услышал приближающийся встречный поезд. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте.

Несчастный случай произошел в районе железнодорожной станции Манушкино Ленинградской области. мужчина сошел с поезда и начал переходить железнодорожные пути, не обратив внимание на запрещающий сигнал светофора и не услышав приближающийся встречный поезд.

Несмотря на попытки машиниста предотвратить трагедию, ни сигналы повышенной громкости и экстренное торможение, не помогли избежать наезда.

«Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Личность пострадавшего установлена. Им оказался 37-летний уроженец города Киров», — уточняют в ведомстве.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.