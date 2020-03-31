Тольятти, Самарская область, , 11:41 — REGNUM 73-летнего водителя обвиняют в наезде на автомобиле на 10-летнего ребенка и оставлении места ДТП в Самарской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ГИБДД Тольятти.

Авария произошла вечером 30 марта на нерегулируемом перекрестке улиц Победы и Шлютова в Тольятти. По версии сотрудников правоохранительных органов, автомобиль «Лада Калина», за рулем которой находился 73-летний водитель, наехал на 10-летнего мальчика. После этого водитель покинул место аварии.

Сообщается, что мальчика госпитализировали в детскую многопрофильную больницу.

Отмечается, что стражи порядка установили личность водителя. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ.

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