Пенза, , 11:44 — REGNUM По оперативной информации главы пресс-службы губернатора Пензенской области Дины Черёмушкиной, на 31 марта в регионе выявлено еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один, первично положительный, не подтвердился. Возраст зараженных пациентов — 31, 56, 62, 75, 81 год. Все новые заразившиеся — из контактной группы второй больной.

Общее число подтвержденных в Пензенской области случаев коронавируса в настоящее время — 12 человек. Под наблюдением врачей находятся 4112 человек. Проведено 3728 исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Пензенской областиИван Белозерцеввнес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Теперь режим самоизоляции должны соблюдать граждане старше 65 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания: сахарный диабет, болезни органов дыхания и кровообращения, граждане с трансплантируемыми органами и тканями, а также с онкологическими заболеваниями.

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