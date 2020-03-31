Гароуэ, , 11:27 — REGNUM Высокопоставленный чиновник получил серьезное ранение в автономном сомалийском регионе Пунтленд. Об этом передает ВВС Somalia.

По информации журналистов телерадиокомпании, губернатор провинции Нугал Абдисалан Хасан Хирси и бывший региональный комиссар полиции Фара Галанголе подверглись нападению со стороны человека в поясе смертника, который приблизился к их машине в столице Пунтленда, Гароуэ.

Двое мужчин в настоящее время проходят лечение в больнице, отмечают репортеры.

Ответственность за это нападение взяла на себя исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, по информации полиции, является довольно редким явлением в Гароуэ.