Агры, Турция, , 11:22 — REGNUM Взрыв на трубопроводе, доставляющем газ из Ирана в Турцию, произошёл 31 марта. Об этом сообщает телеканал NTV.

Прорыв газопровода произошёл на территории турецкой провинции Агры неподалёку от погранперехода Гюрбулак. За повреждением трубопровода последовал взрыв, пламя поднялось на высоту 40 метров.

Инцидент произошёл около 6:00 по местному времени (совпадает с мск), пострадавших нет. Подача газа на этом участке полностью прекращена, причины произошедшего выясняются.

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